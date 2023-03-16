У полон до українських військових потрапив російський мобілізований Олександр Анісімов, який народився 11 липня 1987 року, пише 24 Канал. Його мобілізували в армію Росії 22 вересня 2022 року із села Роговате в Білгородській області.

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Окупанта мобілізували й через 2 дні він опинився на фронті

Мобілізованому сказали, що буцімто він поїде на охорону кордону, але вже через два дні, 24 вересня, був у Тернах в Україні. У цей же день мобілізований потрапив під обстріл Сил оборони України й отримав поранення у живіт.

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Окупант знайшов погріб українців, в якому його знайшли 13 березня 2023 року. Причому Сили оборони України визволили Терни ще у жовтні й весь цей час росіянин був в українському тилу.

Він розповів, що увесь цей час нічого не робив – ні мився, ні читав, але їв закрутки. Полонений зазначив, що в нього в Росії є вагітна дружина та 13-річний син, а також мама, за якою він доглядає. Він не відмовився йти в армію, адже нібито боявся потрапити у в'язницю.

Вся розмова мобілізованого демонструє те, що навіть коли закінчиться війна, і якщо почнеться нова – росіяни так нічого не зрозуміли і підуть знову помирати через чиїсь хворобливі амбіції.

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