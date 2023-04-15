Еще один Т-90 "Прорыв" наши воины уничтожили на Лиманско-Купянском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Новейший танк превратили в металлолом

Череватый отметил, что именно это направление на протяжении суток чаще всего обстреливал враг. По этому участку фронта захватчики ударили 307 раз.

Также произошли боестолкновения. Во время них Силы обороны уничтожили еще 12 оккупантов. Кроме того, 44 бойца Путина получили ранения. Кстати, на этом участке фронта ежесуточно уничтожают российскую бронированную технику.

За эти сутки новейший их танк Т-90 был уничтожен на этом направлении и это уже не в первый раз,

– подчеркнул Череватый.

Также спикер добавил, что украинские военные уничтожают БМП-1. Интересно, что это устаревшие модели, ранее их сняли с вооружения. Однако теперь стали использовать на фронте.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на утро 15 апреля Силы обороны очистили планету от 181 тысячи оккупантов. Также наши защитники уничтожили очень много российской техники. Статистика такова: