Оккупант во время отступления добил своего раненого товарища: в ISW проанализировали ситуацию

Недавно в сети распространили кадры, на которых российский солдат казнит раненого сослуживца. Это является примером жестокой культуры, которая распространена в российской армии.

Об этом информируют аналитики ISW.

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Российский солдат добил раненого товарища

Аналитики отметили, что на кадрах видно, как один российский военный ранен ударом беспилотника с обзора от первого лица (FPV), а другой солдат казнит раненого солдата в упор вместо того, чтобы попытаться проверить ранения солдата.

Попытка или умышленное убийство сослуживца является непрофессиональным, и ISW наблюдал случаи российского фрегинга (военное преступление), демонстрирующие бессердечное игнорирование жизни собственных солдат России на протяжении всей войны, как внутри России, так и среди российских войск на поле боя,

– говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что фрегинг в целом свидетельствует о чрезвычайно низкой дисциплине среди войск, разрыв между командирами тактического уровня и их подчиненными, а также откровенное пренебрежение к человеческой жизни.

Там добавили, что российский милблогер 22 июня также сообщил, что командиры различных подразделений так называемой "ДНР" жестоко обращаются со своими ранеными подчиненными, и утверждал, что 1-я славянская бригада "ДНР" (1-й армейский корпус "ДНР") удерживает своих собственных раненых в условиях, похожих на тюремные в Донецке, вместо того, чтобы предоставить им необходимое лечение.