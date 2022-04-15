Российский оккупант хвастается, как отрубал руки пленным: СБУ установила его имя

России наплевать на Женевскую конвенцию, предусматривающую правила обращения с военнопленными. Ее военные пытают людей. И хвастаются этим.

Служба безопасности Украины перехватила разговор одного из российских оккупантов. В разговоре с друзьями он хвастается о том, как пытает пленных. Среди зверств, которые он совершил – отрубка пальцев и рук.

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При этом он даже сам признается, что другие российские военнослужащие удивляются его дикости.

СБУ удалось установить имя этого изверга. Это 27-летний житель Астрахани Салават Сарсенов. Он контрактник в российской армии. И сейчас воюет на территории Украины в Запорожском направлении.

СБУ установило и семью палача. Например, его мать зовут Зульфия Сарсенова.

"Если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", – пообещали в СБУ.

В то же время точно неизвестно, о каких пленных идет речь – военных или гражданских. Ведь российская армия уже отметилась своей жестокостью, когда пытала и убивала мирных жителей Киевской области. Об этом стало известно после того, как города и села в Киевской области были освобождены от оккупации. В то же время, что сейчас происходит в других регионах, где пока временно находится российская армия – приходится только догадываться.

Перехвачен разговор российского оккупанта о пытках пленных