Оккупант с инвалидностью со слезами на глазах поблагодарил Путина за войну в Украине: отвратительное видео
Российское "пушечное мясо" считает свою жизнь настолько ничтожной, что с радостью отдает ее за безумного деда из бункера. В интернете опубликовали максимально отвратительные кадры, как оккупант благодарит Владимира Путина за войну в Украине.
"Трехсотый", увидев на экране Путина, не смог справиться со своими эмоциями и расплакался. Похоже, россияне не завозят своему "пушечному мясу" таблетки.
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Разговор состоялся в рамках виртуальной встречи Путина с людьми с инвалидностью. Конечно же, Путин не вылез из бункера. Поэтому "вещал" онлайн.
Во время встречи "включился" Вадим из Донецка (как он сам заявил). Сначала оккупант с инвалидностью поблагодарил Путина за войну. Заявил, что не зря его "товарищи" становились двухсотыми. А потом вдруг разрыдался от любви и благодарности к Путину.
Путин все это время что-то сосредоточенно писал и даже не поднимал взгляд на захватчика. Учитывая "правдивость" материалов, которые готовит российская пропаганда, интересно, лил ли крокодильи слезы Вадим от всей души.
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Потери врага
Оккупант Вадим еще не стал двухсотым. В то же время его "коллеги" каждый день и каждый час отправляются на концерт в Кобзон. По состоянию на 3 декабря удалось ликвидировать уже 90 600 оккупантов. Также уничтожили:
- танков – 2 917 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 единиц;
- средств ПВО – 210 единиц;
- самолетов – 280 единиц;
- вертолетов – 263 (+1) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;
- крылатых ракет – 531 единица;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;
- специальной техники – 163 единицы.