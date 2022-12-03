Оккупант с инвалидностью со слезами на глазах поблагодарил Путина за войну в Украине: отвратительное видео

Российское "пушечное мясо" считает свою жизнь настолько ничтожной, что с радостью отдает ее за безумного деда из бункера. В интернете опубликовали максимально отвратительные кадры, как оккупант благодарит Владимира Путина за войну в Украине.

"Трехсотый", увидев на экране Путина, не смог справиться со своими эмоциями и расплакался. Похоже, россияне не завозят своему "пушечному мясу" таблетки.

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Разговор состоялся в рамках виртуальной встречи Путина с людьми с инвалидностью. Конечно же, Путин не вылез из бункера. Поэтому "вещал" онлайн.

Во время встречи "включился" Вадим из Донецка (как он сам заявил). Сначала оккупант с инвалидностью поблагодарил Путина за войну. Заявил, что не зря его "товарищи" становились двухсотыми. А потом вдруг разрыдался от любви и благодарности к Путину.

Путин все это время что-то сосредоточенно писал и даже не поднимал взгляд на захватчика. Учитывая "правдивость" материалов, которые готовит российская пропаганда, интересно, лил ли крокодильи слезы Вадим от всей души.

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Потери врага

Оккупант Вадим еще не стал двухсотым. В то же время его "коллеги" каждый день и каждый час отправляются на концерт в Кобзон. По состоянию на 3 декабря удалось ликвидировать уже 90 600 оккупантов. Также уничтожили: