Российский оппозиционер предупредил о безжалостных планах Путина в отношении Украины

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко сообщил, что Путин будет уничтожать мирное население, пока не произойдет какая-то остановка.

Он сообщил, что российская армия не может одолеть украинских военных, которые оказывают героическое сопротивление. Поэтому уничтожают мирное население и города, а также угрожают ядерным оружием.

Важно Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что приказ не будет выполнен, – Bellingcat

"Другой опции, кроме как дальнейшей эскалации, я не вижу. Для него (Путина – 24 канал) какая-то попытка переговоров, какого-то другого выхода из этой войны просто невозможна. Только эскалация. Он будет уничтожать мирное население, украинские города до тех пор, пока не произойдет какой-либо остановки", – рассказал Игорь Яковенко.

Он сообщил, что переговоры невозможны ни для Путина, ни для Зеленского. Все потому, что путинская площадка предлагает невозможные вещи.

Кроме того, оппозиционер отметил, что Путин ничего не хотел бы "отмотать" назад, поскольку, по мнению кремлевского диктатора, все идет по плану, что все хорошо.

"Копаться в пространстве между ушами этого человека – дело достаточно неблагодарное. Здесь нужен психиатрический диагноз. А ставить его на расстоянии невозможно. Здесь нужны серьезные клинические исследования в стационаре тюремного типа. Я надеюсь, что это произойдет", – добавил Яковенко.

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