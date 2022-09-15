Российский "Орлан" как дирижабль в небе, – ІТ-предприниматель Олег Крот

Соучредитель TECHIIA holding Олег Крот прокомментировал необходимость Украине брать технологии россиян на вооружение. По его словам, беспилотники "Орлан", которые активно использует враг, устарели и выглядят как дирижабли в небе.

Об этом Олег Крот заявил в прямом эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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"Чтобы вы понимали, беспилотник "Орлан" – это что-то вроде "Лады Калины". Оно выделяет очень много тепла, поэтому сбить его в отличие от беспилотника одной из наших компаний в 100 раз легче. Сам по себе "Орлан" в небе – большая, очень заметная штука, которая, я думаю, благодаря украинским инженерам скоро станет чем-то вроде дирижабля, который является огромным, очень заметным и уничтожить его очень легко", – объяснил Крот.

Олег Крот о российских БпЛА "Орлан": смотрите видео

IТ-предприниматель подчеркнул, что Украина значительно продвинулась в производстве собственных БПЛА.

"То, что мы разрабатываем, и то, что другие украинские компании разработают, стоит в 2-3 раза дешевле западных аналогов. Этот продукт, который сейчас производится в Украине, разработан украинскими инженерами, уже в 2-3 раза дешевле и никак не хуже качеством", – заверил он.

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