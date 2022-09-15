Про це Олег Крот заявив у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує 24 канал.

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"Щоб ви розуміли, безпілотник "Орлан" – це щось на кшталт "Лади Калини". Воно виділяє дуже багато тепла, тому збити його на відміну від безпілотника однієї з наших компаній у 100 разів легше. Сам по собі "Орлан" у небі – велика, дуже помітна штука, яка, я думаю, завдяки українським інженерам скоро стане чимось на кшталт дирижабля, який є величезним, дуже помітним і знищити його дуже легко", – пояснив Крот.

Олег Крот про російські БпЛА "Орлан": дивіться відео

ІТ-підприємець наголосив, що Україна значно просунулась у виробництві власних БпЛА.

"Те, що ми розробляємо, і те, що інші українські компанії розроблять, коштує в 2 – 3 рази дешевше за західні аналоги. Цей продукт, який зараз виробляється в Україні, розроблений українськими інженерами, вже в 2 – 3 рази дешевший і ніяк за якістю не гірший", – запевнив він.

Варто переглянути – пляшка і фотоапарт: якою є комплектація безпілотника "Орлан" – дивіться відеоогляд