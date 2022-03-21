Российский пиратский флот зарисовывает бортовые номера на своих кораблях
Источник:ГПСУ
Оккупанты закрашивают на своих кораблях бортовые номера. Таким образом они вновь хотят прибегнуть к провокациям.
На пиратских кораблях зарисовывают не только номера, но и названия. Об этом сообщили в ГПСУ 21 марта.
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Военные страны-агрессора закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера ... В этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей,
– говорится в сообщении.
В действиях оккупантов прослеживаются "самые низкие традиции пиратства". С начала вторжения в Украину орки неоднократно вели себя подло в Черном море. Так, они заблокировали работу украинских портов, обстреляли 4 гражданских судна.
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