Российский пиратский флот зарисовывает бортовые номера на своих кораблях

Оккупанты закрашивают на своих кораблях бортовые номера. Таким образом они вновь хотят прибегнуть к провокациям.

На пиратских кораблях зарисовывают не только номера, но и названия. Об этом сообщили в ГПСУ 21 марта.

Обратите внимание Оккупанты с моря обстреляли Одессу: повреждены несколько домов

Военные страны-агрессора закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера ... В этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей,

– говорится в сообщении.

В действиях оккупантов прослеживаются "самые низкие традиции пиратства". С начала вторжения в Украину орки неоднократно вели себя подло в Черном море. Так, они заблокировали работу украинских портов, обстреляли 4 гражданских судна.

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 21 марта: видео