Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Николаевский Ванек".

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Что на самом деле происходит в российской армии?

В сети опубликовали кадры допроса захватчика. Как сообщается, на видео – 44-летний Сергей Симаков из города Киров, боец 102 полка 150-й мотострелковой дивизии России.

По словам самого пленного, контракт с минобороны России он подписал 23 мая, "больше из-за денег". Семья была против, но он решил пойти на войну, ведь не думал, что "все так это окажется, наперекосяк".

В плен оккупант попал уже 6 июня.

Симаков утверждает, что рассчитывал работать водителем и пройти многомесячное обучение, однако его сразу бросили на штурм под Торецком.

Когда нас высадили в лес, я узнал, что такое дрон. Как от него надо уходить, прятаться. И то, как узнал – на своей шкуре,

– делится оккупант.

Обдумывая свое положение, военнопленный предположил, что выжил после ранения, чтобы рассказать "своим дома и другим" в России, что на самом деле происходит в рядах оккупационных войск.

Посмотрите на меня, я повоевал три дня. Все. Три дня! Я не видел никакой подготовки, ничего. Из-за денег тоже нет смысла идти. Еще не факт, что их дадут,

– говорит Симаков.

Оккупант также рассказал, что не видел своих командиров и не знает номера части: их просто привезли и сразу отправили штурмовать позиции Сил обороны.

Россиянин отметил, что даже не представлял, что на самом деле происходит в войне России против Украины. По его словам, рядом с ним постоянно гибли люди – только успеешь познакомиться с кем-то, как через несколько дней этот человек уже может погибнуть.