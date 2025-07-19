Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Николаевский Ванек".

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Що насправді відбувається в російській армії?

У мережі опублікували кадри допиту загарбника. Як повідомляється, на відео – 44-річний Сергій Сімаков із міста Кіров, боєць 102 полку 150-ї мотострілецької дивізії Росії.

За словами самого полоненого, контракт із міноборони Росії він підписав 23 травня, "більше через гроші". Родина була проти, але він вирішив піти на війну, адже не думав, що "все так це виявиться, шкереберть".

У полон окупант потрапив уже 6 червня.

Сімаков стверджує, що розраховував працювати водієм і пройти кількамісячне навчання, однак його одразу кинули на штурм під Торецьком.

Коли нас висадили в ліс, я дізнався, що таке дрон. Як від нього треба йти, ховатися. І те, як дізнався – на своїй шкурі,

– ділиться окупант.

Обмірковуючи своє становище, військовополонений припустив, що вижив після поранення, аби розповісти "своїм вдома та іншим" у Росії, що насправді відбувається в лавах окупаційних військ.

Подивіться на мене, я повоював три дні. Все. Три дні! Я не бачив ніякої підготовки, нічого. Через гроші теж немає сенсу йти. Ще не факт, що їх дадуть,

– каже Сімаков.

Окупант також розповів, що не бачив своїх командирів і не знає номера частини: їх просто привезли та одразу відправили штурмувати позиції Сил оборони.

Росіянин зазначив, що навіть не уявляв, що насправді відбувається у війні Росії проти України. За його словами, поруч із ним постійно гинули люди – щойно встигнеш познайомитися з кимось, як за кілька днів ця людина вже може загинути.