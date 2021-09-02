Политик рассказал, что Рогозин предлагал это лично. Соответствующую информацию обнародовал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

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Демушкин заявил, что Рогозин предлагал ему поехать на Донбасс

По словам Дмитрия Демушкина, отправкой российских боевиков в Украину в 2014 году занимался вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Высокопоставленный представитель власти лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде Бородая – объявить себя "народным мэром" большого города и призвать своих сторонников ехать на войну с украинцами,

– говорится в сообщении.

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Кстати, журналист в который раз вспомнил, что "все больше получаем важных свидетельств российской агрессии и участия Кремля в разжигании войны".

Обратят внимание! Так называемый Александр Бородай – это бывший "глава правительства" псевдореспублики "ДНР". Он идет в Государственную Думу России и хочет быть нардепом, поэтому баллотируется от путинской партии "Единая Россия" в Ростовской области. Бородай – это московский политтехнолог, сепаратист, боевик и марионетка Суркова.

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