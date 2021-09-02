Політик розповів, що Рогозін пропонував це особисто. Відповідну інформацію оприлюднив журналіст та представник України в ТКГ Денис Казанський.

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Дьомушкін заявив, що Рогозін пропонував йому поїхати на Донбас

За словами Дмитра Дьомушкіна, відправкою російських бойовиків в Україну в 2014 році займався віцепрем'єр Росії Дмитро Рогозін.

Високопоставлений представник влади особисто запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас і стати кимось на кшталт Бородая – оголосити себе "народним мером" великого міста і закликати своїх прихильників їхати на війну з українцями,

– мовиться у повідомленні.

Росія пропонувала політику з Росії їхати на Донбас: дивіться розповідь Дмитра Дьомушкіна

До речі, журналіст вкотре пригадав, що "все більше отримуємо важливих свідчень російської агресії і участі Кремля в розпалюванні війни".

Звернуть увагу! Так званий Олександр Бородай – це колишній "глава уряду" псевдореспубліки "ДНР". Він йде у Державну Думу Росії і хоче бути нардепом, тому балотується від путінської партії "Єдина Росія" в Ростовській області. До речі, Бородай – це московський політтехнолог, сепаратист, бойовик та маріонетка Суркова.

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