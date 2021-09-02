Політик розповів, що Рогозін пропонував це особисто. Відповідну інформацію оприлюднив журналіст та представник України в ТКГ Денис Казанський.
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Дьомушкін заявив, що Рогозін пропонував йому поїхати на Донбас
За словами Дмитра Дьомушкіна, відправкою російських бойовиків в Україну в 2014 році займався віцепрем'єр Росії Дмитро Рогозін.
Високопоставлений представник влади особисто запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас і стати кимось на кшталт Бородая – оголосити себе "народним мером" великого міста і закликати своїх прихильників їхати на війну з українцями,
– мовиться у повідомленні.
Росія пропонувала політику з Росії їхати на Донбас: дивіться розповідь Дмитра Дьомушкіна
До речі, журналіст вкотре пригадав, що "все більше отримуємо важливих свідчень російської агресії і участі Кремля в розпалюванні війни".
Останні новини щодо бойовиків на Донбасі
- Проросійського бойовика з окупованих територій засудили до 8 років в'язниці. Перед тим він встиг відбути покарання в Росії. Він вступив до складу незаконного збройного формування на Донбасі та зі зброєю охороняв позиції терористів.
- 1 вересня з'явилась інформація, що російські окупаційні війська надалі зазнають небойових втрат на Донбасі. Вороги самоліквідовуються через необережне поводження зі зброєю та зловживання алкоголю. Лише з 1 по 31 серпня 18 найманців Росії померли та ще 23 – отримали поранення.
- До речі, Штати виділять Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги. У Джо Байдена зазначили, що ці кошти потрібні на тлі збільшення російської військової активності в Україні.