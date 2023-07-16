О ликвидации российского офицера сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко. Он также привел доказательства его смерти, найденные в пропагандистских СМИ, сообщает 24 Канал.

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Полковника отправили на "концерт к Кобзону"

ВСУ ликвидировали российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова. Также он являлся начальником территориального военного гарнизона. Известно, что Харламов родом из города Нижний Новгород.



Должность ликвидированного Харламова / фото Сергея Стерненко

Оказалось, что полковника ликвидировали еще 4 июня 2023 года, однако информация о его смерти появилась только сейчас.

Полковник Максим Харламов командовал 96-й отдельной разведбригадой до 4 июня 2023 года.

– сообщил Стерненко.

Доказательства ликвидации российского полковника обнародовали в пропагандистских СМИ. Так, 14 июля в российских изданиях появилась публикация, что 13 июля в воинской части Нижнего Новгорода состоялась церемония "по увековечиванию памяти" Харламова.

"4 июня он трагически погиб при исполнении долга", – говорится в сообщениях росСМИ.

В честь погибшего оккупанта даже установили мемориальную доску, а также положили "гирлянду памяти".



Публикации в росСМИ о гибели Харламова / фото Сергея Стерненко

В Бердянске ликвидировали генерала

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали российского генерала Олега Цокова. Пропагандисты заявили, что по "замаскированному командному пункту", который на самом деле является элитной базой отдыха "Дюна", нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Цоков занимал должность заместителя командующего Южным военным округом. Имел звание генерал-лейтенанта.

Кроме того, в Бердянске могли погибнуть и другие офицеры, поскольку захватчики там устроили командный пункт. К слову, Цоков был ранен в сентябре 2022 года. Тогда он получил серьезные ранения, но выжил.