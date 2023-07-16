Про ліквідацію російського офіцера повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він також навів докази його смерті, які знайшли у пропагандистських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Полковника відправили на "концерт до Кобзона"

ЗСУ ліквідували російського полковника, командира 96-ї окремої розвідувальної бригади Максіма Харламова. Також він був начальником територіального військового гарнізону. Відомо, що Харламов родом з міста Нижній Новгород.



Посада ліквідованого Харламова / фото Сергія Стерненка

Виявилося, що ліквідували полковника ще 4 червня 2023 року, проте інформація про його смерть з'явилася лише зараз.

Полковник Максім Харламов командував 96-ою окремою розвідбригадою до 4 червня 2023. Тепер ним командують чорти у пеклі,

– повідомив Стерненко.

Докази про ліквідацію російського полковника оприлюднили у пропагандистських ЗМІ. Так, 14 липня у російських виданнях з'явилася публікація, що 13 липня у військовій частині Нижнього Новгорода відбулася церемонія "з увічнення пам'яті" Харламова.

"4 червня він трагічно загинув при виконанні обов'язку", – мовиться у повідомленнях росЗМІ.

На честь загиблого окупанта навіть встановили меморіальну дошку, а також поклали "гірлянду пам'яті".



Публікації із росЗМІ про загибель Харламова / фото Сергія Стерненка

У Бердянську ліквідували генерала

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували російського генерала Олега Цокова. Пропагандисти заявили, що по "замаскованому командному пункту", який насправді є елітною базою відпочинку "Дюна", завдали удару ракетами Storm Shadow.

Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу. Мав звання генерал-лейтенанта.

Крім того, у Бердянську також могли загинути й інші офіцери, оскільки загарбники там влаштували командний пункт. До слова, Цоков вже був поранений у вересні 2022 року. Тоді він отримав серйозні поранення, проте вижив.