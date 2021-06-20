Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники. По их данным, Антонов улетел в Вашингтон 20 июня.

Важно Путин – убийца: посол России в США срочно вылетел в Москву из-за слов Байдена

Планируется, что Антонов уже утром понедельника вернется за рабочее место в российском посольстве в Вашингтоне. Он улетел в США утром 20 июня рейсом SU100 Москва – Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 9:18 по местному времени.

Посол отказался разговаривать с журналистами перед посадкой в ​​самолет. В Штатах пока не сообщили о возвращении своего посла в Москву.

Заметим, что о возвращении послов в Москву и Вашингтон Джо Байден и Владимир Путин договорились во время саммита в Женеве, который состоялся 16 июня. Кроме того, Байден пообещал Путину больше не ставить вопрос о том, является ли российский президент убийцей.

Что известно о высказываниях Байдена про Путина-убийцу