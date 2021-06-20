Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Антонов відлетів до Вашингтону 20 червня.

Важливо Путін – вбивця: посол Росії у США терміново вилетів у Москву через слова Байдена

Планується, що Антонов вже вранці понеділка повернеться за робоче місце в російському посольстві у Вашингтоні. Він відлетів до США вранці 20 червня рейсом SU100 Москва – Нью-Йорк. Літак вилетів з аеропорту "Шереметьєво" о 9:18 за місцевим часом.

Посол відмовився розмовляти з журналістами перед посадкою на літак. У Штатах поки не повідомили про повернення свого посла до Москви.

Зауважимо, що про повернення послів у Москву та Вашингтон Джо Байден та Володимир Путін домовилися під час саміту у Женеві, який відбувся 16 червня. Крім того, Байден пообіцяв Путіну більше не порушувати питання щодо того, чи є російський президент вбивцею.

Що відомо про висловлювання Байдена про Путіна-вбивцю