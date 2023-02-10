Российский ракетный блицкриг провалился, но у оккупантов еще много ракет, — ГУР

Российский ракетный блицкриг потерял смысл, но враг будет продолжать наносить удары. Поскольку у него все еще много ракет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона напомнил, что после провала первого блицкрига – попытки захватить Украину за 3 дня, россияне решили путем "ракетного блицкрига" вывести из строя украинскую энергосистему,

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Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у Путина – в принципе, как и все его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери – несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сломалось,

– отметил представитель ГУР МО Украины.

Он подчеркнул, что ракетный блицкриг уже потерял смысл, потому что украинская энергосистема выстояла, а у страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения. Более того, враг лишен возможности пополнять запасы в надлежащих количествах.

Именно поэтому, по словам Юсова, изменилось количество, интенсивность и перерывы между обстрелами.

В то же время разведчик отметил, что Россия и дальше будет продолжать теракты, "так как других методов у них не так много остается".

Но у них еще много ракет и много устаревшего ракетного вооружения. С-300 очень много ракет. Это значит, что наши прифронтовые города остаются под серьезной угрозой,

– подчеркнул представитель ГУР.