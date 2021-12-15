Российский реваншизм важнее благополучия самих же россиян

Російська Федерація ще на початку 2000-х років розгорнула масштабну кампанію "купівлі" лояльних західних політиків, журналістів, цілих партій та ЗМІ. Робиться це коштом звичайних росіян. Далі читайте російською.

Европейские политики на русской зарплате

В последние несколько лет РФ вынуждена была значительно увеличить и участить поддержку лояльным ей политикам и СМИ в странах Запада, ведь лоббирование интересов страны-оккупанта это дополнительная финансовая нагрузка на "инвесторов".

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Прекрасно известны факты финансирования Россией таких партий как "Альтернатива для Германии", французской "Национальное объединение" – подруги Путина Марин Ле Пен, итальянской "Лиги Севера", предвыборная кампания которой финансировалась "Роснефтью".

Но, не только политические партии и СМИ скупались и финансируются сейчас Россией, но и религиозные организации. В частности – православные.

Сколько стоит "православная лояльность"

Так, на прошлой неделе в Польшу прибыла делегация российского "Фонда поддержки христианской культуры и наследия", которую возглавлял исполнительный директор Егор Скопенко. Делегация посетила Белостокско-Гданьскую епархию Польской Православной Церкви.

Представители православия между собой тепло пообщались, а россияне, в знак благодарности за тёплый приём сделали пожертвование объёмом более миллиона евро!

Хотел бы напомнить, что ППЦ осторожно, но уверенно поддерживает РПЦ на арене противостояния с Вселенским патриархатом и в вопросах касающихся автокефалии Украины.

Что интересно "Фонд поддержки христианской культуры и наследия" находится на обеспечении "РосАтома".

Собственно, фонд, находящийся на балансе российской государственной компании, жертвует более миллиона евро церкви, которая поддерживает РПЦ на пути её дестабилизирующих действий. Простое пожертвование? Сомневаюсь.

Просто россияне привезли Польской Православной Церкви деньжат за их услужливость. Но, культурно это всё было обставлено как пожертвование.

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Кстати, миллион евро это даже больше, чем годовой бюджет российского городка Онега, Архангельской области. А в данном случае речь идёт о сумме большей, чем миллион.

Что же, российский реваншизм важнее благополучия самих же россиян.

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