Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проєктів типу "Північного потоку-2". І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.

До теми Вартість газу в Європі стрімко перевищила 1500 доларів за тисячу кубів

Довга прелюдія та шантаж

І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія – надійний партнер, що "Північний потік-2" – це просто "економічний проєкт", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротко кажучи, все чудово.

Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2".

Обмеживши поставки газу, Росія "накрутила" ціни до небачених 2 тисяч доларів за кубоментр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики – лише економіка".

Це настільки очевидний факт, що з ним не можуть не рахуватися у ЄС.

Безглуздо відкидати наступні факти:

Росія використовує газ як зброю і засіб тиску;

Росія не може розглядатися як надійний постачальник;

треба це враховувати у реалізації політики.

Європа готує удар у відповідь

За інформацією, яка з'явилася у світових ЗМІ, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі цього тижня будуть розглянуті рішення, які можуть не дуже подобатися Росія.

По-перше, пропонується заборонити довгострокові газові контракти, які так подобаються Росії, бо дозволяють знижувати ціну на газ в обмін на політичні поступки на користь Росії.

По-друге, буде змінений підхід до зберігання газу – щоб на початок опалювального сезону обов’язково був високий рівень заповненості газових сховищ.

Не обов'язково ці рішення будуть схвалені цього тижня, але сам факт їх появи свідчить про те, що Росію "почули", і вся російська гра по розбудові власного іміджу "надійного партнера" тепер втрачає сенс.

Коротко кажучи, усе як завжди.

Путін будує новий СРСР: дивіться відео