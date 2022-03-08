Рекордное падение рубля

Вечером 8 марта президент США объявил о новых санкциях против России . Америка полностью запретила импорт нефти и газа из России, сообщает 24 канал.

Стоит внимания Великобритания вслед за США отказывается от российской нефти

В своем обращении Байден указал на результаты санкции против российского врага.

Он заявил, что ограничения против России привели к тому, что один российский рубль стоит меньше одного американского цента.

Курс рубля к доллару 7 марта обвалился до рекордных отметок. Вечером доллар стоил 150 рублей. По состоянию на 8 марта, некоторые обменники в России даже не начали свою работу.

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