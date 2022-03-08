Рекордне падіння рубля

Ввечері 8-го березня президент США оголосив про нові санкції проти Росії. Америка повністю заборонила імпорт нафти та газу з Росії, повідомляє 24 канал.

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У своєму зверненні Байден звернув увагу на результати санкції проти російського ворога.

Він заявив, що обмеження проти Росії призвели до того, що один російській рубль коштує менше, ніж один американський цент.

Курс рубля до долара 7-го березня обвалився до рекордних позначок. Увечері долар коштував 150 рублів. Станом на 8 березня деякі обмінники у Росії навіть не розпочали свою роботу.

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