Британские и немецкие истребители перехватили российский самолет у воздушного пространства Эстонии

Немецкие и британские истребители перехватили российский самолет Ил-78. Его зафиксировали недалеко от воздушного пространства Эстонии.

Самолет перехватили два истребителя Typhoon. Это случилось, когда британские и немецкие истребители совершали плановое дежурство в воздушном пространстве стран НАТО.

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Российский самолет перехватили возле воздушного пространства Эстонии

Как стало известно, два истребителя Typhoon перехватили военно-транспортный самолет-заправщик Ил-78. Он летел между Санкт-Петербургом и Калининградом. К тому же вражеский самолет не вышел на связь с авиадиспетчерами в Эстонии.

После этого истребители сопровождали Ил-78. Затем их перенаправили на перехват самолета Ан-148, также пролетавшего вблизи воздушного пространства Эстонии.

Отмечается, что немецкие и британские истребители совершали плановое дежурство в воздушном пространстве стран НАТО.

Три российских военных самолета перехватили возле Польши

14 февраля три российские военные самолеты были замечены в воздушном пространстве Польши. Их обнаружили нидерландские истребители F-35.

Вражеские самолеты заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда. Это были самолеты Ил-20М Кут-А, сопровождавшие два фланговых Су-27.

В результате нидерландские F-35 сопровождали группу самолетов на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.