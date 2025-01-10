Оккупант так сосредоточенно стрелял на камеру, что упал в канализацию: эпическое видео

В сети появилось видео с оккупантом-неудачником. Тот хотел похвастаться на камеру своей ловкостью стрелка, но попал в "беду".

Захватчики снимают ролики, в которых пытаются предстать умелыми воинами. Желание похвастаться застилает им глаза пеленой, что они часто ничего не видят, причем в прямом и переносном смысле этого слова. Так произошло с героем видео, которое распространил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Оккупант в погоне за славой упал в канализацию

На видео оккупант идет вперед, выставив ружье, из которого ведет огонь. Его снимают со спины. Слышно перекрикивание, но не на русском. Очевидно, захватчики на кадрах – представители порабощенных когда-то россиянми народов.

В ЦПД предположили, что это кадыровцы, которые известны своей страстью к съемке "героических" TikTok-роликов.

Смотрите до конца. Похоже, что очередные клоуны Кадырова,

– говорится в заметке Коваленко.

Самое интересное, действительно, происходит в конце. Оккупант так увлекся стрельбой на камеру, что не заметил перед собой канализационный люк.

Захватчик проваливается в канализацию: смотрите видео

К слову, отметим, что с 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь на поле боя. Это больше, чем количество военных, погибших во время Второй мировой войны со стороны России. Российские потери в Украине составляют 2/3 мощностей войска, которые были в начале полномасштабного вторжения.