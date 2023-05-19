Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что эта группа российских военных диверсантов может доставить немного хлопот для приграничных районов Украины.

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Спецназовцы имеют две задачи

Жданов заявил, что российский спецназ применяется, в том числе, и для ведения диверсионных и разведывательных операций. Это их непосредственная работа и они будут пытаться развернуть подрывную деятельность на нашей территории, граничащей с Курской областью.

Это их основная задача, но они могут заниматься контрдиверсионной работой. За последние месяцы у них там многое случается, постоянно какой-то "хлопок", взрывы, сходы вагонов с путей, – отметил военный эксперт.

Олег Жданов о задачах спецназа России в Курске: смотреть видео

Если российские спецподразделения приехали бороться с украинскими диверсантами и партизанами, то особое внимание они будут уделять объектам критической инфраструктуры, а также военным объектам, которые могут быть интересны нашим диверсионным группам.

"В случае противодиверсионной работы, будут привлечены многие структуры: ФСБ, Росгвардия, полиция, агентурная разведка. Если будут обнаружены диверсанты, то объявляют операцию "Перехват" или "Кольцо" и прочесывают определенный район с целью ликвидации или захвата диверсантов", – добавил Жданов.

Что известно о российском спецназе в Курске