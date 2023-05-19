Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что эта группа российских военных диверсантов может доставить немного хлопот для приграничных районов Украины.
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Спецназовцы имеют две задачи
Жданов заявил, что российский спецназ применяется, в том числе, и для ведения диверсионных и разведывательных операций. Это их непосредственная работа и они будут пытаться развернуть подрывную деятельность на нашей территории, граничащей с Курской областью.
Это их основная задача, но они могут заниматься контрдиверсионной работой. За последние месяцы у них там многое случается, постоянно какой-то "хлопок", взрывы, сходы вагонов с путей, – отметил военный эксперт.
Олег Жданов о задачах спецназа России в Курске: смотреть видео
Если российские спецподразделения приехали бороться с украинскими диверсантами и партизанами, то особое внимание они будут уделять объектам критической инфраструктуры, а также военным объектам, которые могут быть интересны нашим диверсионным группам.
"В случае противодиверсионной работы, будут привлечены многие структуры: ФСБ, Росгвардия, полиция, агентурная разведка. Если будут обнаружены диверсанты, то объявляют операцию "Перехват" или "Кольцо" и прочесывают определенный район с целью ликвидации или захвата диверсантов", – добавил Жданов.
Что известно о российском спецназе в Курске
- По данным Центра информационного сопротивления, группа элитных российских спецназовцев прибыла в поселок городского типа Теткино, что в Курской области.
- Захватчикам поручили проводить диверсии и заниматься контрдиверсионной деятельностью в пограничной полосе.
- Это может быть связано с тем, что 16 мая в Курске неизвестный беспилотник атаковал здание ФСБ. Ранения получили 5 россиян.