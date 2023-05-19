Возле украинской границы были замечены спецназовцы. Их прислала российская разведка. Об этом говорится в сообщении Центра информационного сопротивления, передает 24 Канал.

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Куда приехали элитные подразделения ГУР России

Подполье зафиксировало прибытие спецназовцев в поселок городского типа Теткино. Населённый пункт расположен в Курской области близко к украинской границе.

Пока известно, что в поселке находятся три группы элитных военных. Речь идет об оккупантах из 22 и 3 отдельных гвардейских бригад специального назначения.

Какие задачи получили российские спецназовцы

Элитные подразделения напрямую подчиняются российскому ГУРу. После успешных действий партизан захватчикам поручили проводить диверсии и заниматься контрдиверсионной деятельностью в пограничной полосе. Кроме этого, они должны поднимать боевой дух деморализованных российских военных, которых Москва разместила вдоль госграницы.

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