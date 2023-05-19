Возле украинской границы были замечены спецназовцы. Их прислала российская разведка. Об этом говорится в сообщении Центра информационного сопротивления, передает 24 Канал.
Читайте также Боятся провокаций: власти России отказались пускать грузовики на Крымский мост
Куда приехали элитные подразделения ГУР России
Подполье зафиксировало прибытие спецназовцев в поселок городского типа Теткино. Населённый пункт расположен в Курской области близко к украинской границе.
Пока известно, что в поселке находятся три группы элитных военных. Речь идет об оккупантах из 22 и 3 отдельных гвардейских бригад специального назначения.
Какие задачи получили российские спецназовцы
Элитные подразделения напрямую подчиняются российскому ГУРу. После успешных действий партизан захватчикам поручили проводить диверсии и заниматься контрдиверсионной деятельностью в пограничной полосе. Кроме этого, они должны поднимать боевой дух деморализованных российских военных, которых Москва разместила вдоль госграницы.
Больше о "хлопках" в России за последнее время
- 18 мая во временно оккупированном Крыму произошел взрыв. Из-за него несколько вагонов сошли с путей. Это произошло возле села Чистенькое, что расположено рядом с Бахчисараем.
- Оккупанты сказали, что там якобы перевозилось зерно. Однако представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что россияне использовали ту железную дорогу также для перевозки оружия, бронетехники и боекомплектов. Он спрогнозировал повторение таких случаев на территории полуострова.
- 16 мая в России произошел взрыв на газопроводе "Ямал – Европа". По официальной версии россиян, в тот момент там происходили ремонтные работы. В результате взрыва один человек погиб. Еще 4 человека были госпитализированы с ожогами.