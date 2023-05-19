Возле украинской границы были замечены спецназовцы. Их прислала российская разведка. Об этом говорится в сообщении Центра информационного сопротивления, передает 24 Канал.

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Куда приехали элитные подразделения ГУР России

Подполье зафиксировало прибытие спецназовцев в поселок городского типа Теткино. Населённый пункт расположен в Курской области близко к украинской границе.

Пока известно, что в поселке находятся три группы элитных военных. Речь идет об оккупантах из 22 и 3 отдельных гвардейских бригад специального назначения.

Какие задачи получили российские спецназовцы

Элитные подразделения напрямую подчиняются российскому ГУРу. После успешных действий партизан захватчикам поручили проводить диверсии и заниматься контрдиверсионной деятельностью в пограничной полосе. Кроме этого, они должны поднимать боевой дух деморализованных российских военных, которых Москва разместила вдоль госграницы.

Больше о "хлопках" в России за последнее время

  • 18 мая во временно оккупированном Крыму произошел взрыв. Из-за него несколько вагонов сошли с путей. Это произошло возле села Чистенькое, что расположено рядом с Бахчисараем.
  • Оккупанты сказали, что там якобы перевозилось зерно. Однако представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что россияне использовали ту железную дорогу также для перевозки оружия, бронетехники и боекомплектов. Он спрогнозировал повторение таких случаев на территории полуострова.
  • 16 мая в России произошел взрыв на газопроводе "Ямал – Европа". По официальной версии россиян, в тот момент там происходили ремонтные работы. В результате взрыва один человек погиб. Еще 4 человека были госпитализированы с ожогами.