Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що ця група російських військових диверсантів може завдати трохи клопоту для прикордонних районів України.
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Спецпризначенці мають два завдання
Жданов заявив, що російський спецназ застосовується в тому числі й для ведення диверсійних та розвідувальних операцій. Це їхня безпосередня робота і вони намагатимуться розгорнути підривну діяльність на нашій території, що межує з Курською областю.
Це їхнє основне завдання, але також вони можуть займатись контрдиверсійною роботою. За останні місяці у них там багато чого трапляється, постійно якась "бавовна", вибухи, сходження з колії, – зазначив військовий експерт.
Олег Жданов про завдання спецназу Росії у Курську: дивитись відео
Якщо ж російські спецпідрозділи приїхали боротись з українськими диверсантами та партизанами, то особливу увагу вони приділятимуть об’єктам критичної інфраструктури, а також військовим об’єктам, які можуть бути цікавими для наших диверсійних груп.
"У випадку протидиверсійної роботи, будуть залучені багато структур: ФСБ, Росгвардія, поліція, агентурна розвідка. Якщо буде виявлено диверсантів, то оголошують операцію "Перехват" або "Кільце" і прочісують певний район з метою ліквідації чи захоплення диверсантів", – додав Жданов.
Що відомо про російський спецназ у Курську
- За даними Центру інформаційного спротиву, група елітних російських спецназівців прибула до селища міського типу Тьоткіно, що в Курській області.
- Загарбникам доручили проводити диверсії та займатися контрдиверсійною діяльністю у прикордонній смузі.
- Це може бути пов'язано з тим, що 16 травня у Курську невідомий безпілотник атакував будівлю ФСБ. Поранення отримали 5 росіян.