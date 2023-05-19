Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що ця група російських військових диверсантів може завдати трохи клопоту для прикордонних районів України.

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Спецпризначенці мають два завдання

Жданов заявив, що російський спецназ застосовується в тому числі й для ведення диверсійних та розвідувальних операцій. Це їхня безпосередня робота і вони намагатимуться розгорнути підривну діяльність на нашій території, що межує з Курською областю.

Це їхнє основне завдання, але також вони можуть займатись контрдиверсійною роботою. За останні місяці у них там багато чого трапляється, постійно якась "бавовна", вибухи, сходження з колії, – зазначив військовий експерт.

Олег Жданов про завдання спецназу Росії у Курську: дивитись відео

Якщо ж російські спецпідрозділи приїхали боротись з українськими диверсантами та партизанами, то особливу увагу вони приділятимуть об’єктам критичної інфраструктури, а також військовим об’єктам, які можуть бути цікавими для наших диверсійних груп.

"У випадку протидиверсійної роботи, будуть залучені багато структур: ФСБ, Росгвардія, поліція, агентурна розвідка. Якщо буде виявлено диверсантів, то оголошують операцію "Перехват" або "Кільце" і прочісують певний район з метою ліквідації чи захоплення диверсантів", – додав Жданов.

Що відомо про російський спецназ у Курську