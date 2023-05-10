Партизанський рух у Росії набирає обертів. Їхня активізація є повільною, але впевненою. Про це 24 Каналу розповів Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, колишній депутат державної думи Росії.

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Росіяни турбуються про свою безпеку

Останнім часом у Росії все частіше горять нафтобази, потяги сходять з рейок, якщо коротко – потужно цвіте "бавовна". У Головному управлінні розвідки зауважують, що за цим стоять сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема і на території самої Росії.

Активізація партизанського руху в Росії пов'язана виключно з готовністю до того, щоб щось робити. Це повільний інерційний процес. Інше питання – це акції, які відбуваються поруч українським кордоном. Я вважаю, що це військова операція напередодні наступу. Це підготовка до нього,

– зауважив Ілля Пономарьов.

За вибухами на паливно-мастильних складах, заводах та військових ешелонах, ймовірно, стоять професійні військові диверсійних груп.

"Висновки, які роблять росіяни від обох типів таких акцій є однаковими: російська влада обіцяла безпеку та стабільність, але виконати цю обіцянку не може. Претензії переважно не до українців чи партизанів, а до влади", – розповів Пономарьов.

Щоб хоч якось врятувати ситуацію та пояснити все суспільство, Росія звинувачує у "терористичних актах" Україну. Але працює така стратегія не дуже добре.

Ілля Пономарьов про часті вибухи в Росії: дивіться відео

Для України пропагандисти не мають значення

До слова варто згадати про інцидент у Нижньому Новгороді. Там 6 травня підірвали авто з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним. У Росії моментально знайшли та дали вирок нібито "підозрюваному", що є вихідцем з України. Росіяни заявили, що, мовляв, Олександра Перм'якова колись завербували українські спецслужби.

Навіщо українській розвідці чи офіційним спецслужбам полювати на таких людей як Прилєпін? Ефективніше це робити з військовими чи навіть урядовцями, а не пропагандистами. Пропагандисти породжують емоції в російського суспільства, а не українському. Тому тут український слід в справі Прилєпіна та інших втрачається,

– наголосив Пономарьов.

Крім того, технічно це складно зробити українським спецслужбам, адже щонайменше це далеко від українських кордонів. Потрібно провести неабияку роботу для того, щоб злитися з місцевими, приїхати у потрібне місто і непоміченим повернутись назад.

Натомість ФСБшникам необхідно хоч про щось звітувати своєму керівництву. А вже чи справа розкрита правильно, чи зловили того злочинця – нікого не цікавить. Так було і зі справою вбивства військкора Владлєна Татарського, де версії слідства мали чимало білих плям.

"Бавовни" у Росії стає все більше