Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, до вибуху причетна росіянка Дар'я Трепова. За даними деяких росЗМІ, раніше дівчину затримували за участь у протестах.

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У ФСБ повідомили, що організував теракти нібито уродженець Донецької області Юрій Денисов, який спокійно виїхав із Росії наступного дня після вибуху. Звідкись пропагандисти навіть взяли фото його документа, зроблене ніби спеціально для звітності.

Пропагандисти стверджують, що вибух Денисов через посередника передав Треповій бомбу. Українець нібито прибув з Києва в лютому через територію Латвії в московський регіон, де збирав відомості про Татарського, а після вибуху вилетів із Росії транзитом через Вірменію до Туреччини.



"Організатор" теракту з Татарським / Фото з російських телеграм-каналів

Аби стежити за Татарським Денисов навіть придбав автомобіль і орендував квартиру поруч із місцем його проживання.



Машина, яку нібито придбав Денисов / Фото з російських телеграм-каналів



ФСБ звинуватила Юрія Денисова в організації теракту / Фото з російських телеграм-каналів

Російські силовики заявили, що вже нібито ініціювали процедуру його оголошення в міжнародний розшук.

Якщо припустити, що це так, то виходить гарна історія – мешканець Донбасу мстить виродкам, які розорили його малу батьківщину. За Маріуполь, Волноваху, Бахмут, Соледар. Можна буде гарне кіно зняти,

– прокоментував це журналіст та блогер Денис Казанський.

ФСБ побачила не лише "український слід"

Разом з тим, ФСБ пов'язала Дарину Трепову із соратниками Навального через "Розумне голосування" і адвоката, який захищав Лілію Чанишеву. Зокрема у звіті російських силовиків мовиться, що екс-глава ФБК Леонід Волков і директор фонду Іван Жданов "неодноразово заявляли про необхідність ведення підривної діяльності в Росії".

"Нам не звикати, звичайно. Ми перші з масовими криміналками. Перші з великих з іноагентством. Перша політична організація-екстремісти. Заочні арешти на потоці теж починалося з нас. Ну і тепер тероризм. Теж починають із нас. А значить, що скоро всіх масово так називатимуть", – написав Іван Жданов, коментуючи реліз ФСБ.

На його думку, звинувачення в тероризмі, зокрема, потрібне спецслужбам, щоб призначити Навальному великий термін.

Думаю, що це буде якимось окремим епізодом його справи. ФБК визнають терористичною організацією, що теж було передбачувано,

– припустив Жданов.

Цікаво, що раніше російська пропаганда вигадала чергову байку й бреше, що статуетку "двохсотому" вручила українка Марія Ярун – 40-річна уродженка Івано-Франківська. За різними даними, вона або постраждала від вибуху або встигла втекти.

Довідка. Владлен Татарський – це російський пропагандист який у минулому воював у складі проросійських сил на Донбасі та у своєму блозі розповідав про війну Росії в Україні. Татарський виправдовував агресію Росії у бік України. Також він заявляв про те, що Росія "всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".

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