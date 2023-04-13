Как пишут российские пропагандистские СМИ, к взрыву причастна россиянка Дарья Трепова. По данным некоторых росСМИ, ранее девушку задерживали за участие в протестах.

Достойно внимания Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

В ФСБ сообщили, что организовал теракты якобы уроженец Донецкой области Юрий Денисов, спокойно уехавший из России на следующий день после взрыва. Откуда-то пропагандисты даже взяли фото его документа, сделанное специально для отчетности.

Пропагандисты утверждают, что Денисов через посредника передал Треповой бомбу. Украинец якобы прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском, а после взрыва вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.



"Организатор" теракта с Татарским / Фото из российских телеграм-каналов

Чтобы следить за Татарским, Денисов даже приобрел автомобиль и арендовал квартиру рядом с местом его проживания.



Машина, которую якобы приобрел Денисов / Фото из российских телеграм-каналов



ФСБ обвинила Юрия Денисова в организации теракта / Фото из российских телеграм-каналов

Российские силовики заявили, что якобы уже инициировали процедуру его объявления в международный розыск.

Если предположить, что это так, то получается хорошая история – житель Донбасса мстит уродам, разорившим его малую родину. За Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Соледар. Можно будет хорошее кино снять,

– прокомментировал это журналист и блогер Денис Казанский.

ФСБ увидела не только "украинский след"

Вместе с тем, ФСБ связала Дарью Трепову с соратниками Навального из-за "Умного голосования" и адвоката, который защищал Лилию Чанышеву. В частности, в отчете российских силовиков говорится, что экс-глава ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов "неоднократно заявляли о необходимости ведения подрывной деятельности в России".

"Нам не привыкать, конечно. Мы первые с массовыми криминалками. Первые из крупных с иноагентством. Первая политическая организация-экстремисты. Заочные аресты на потоке тоже начинались с нас. Ну и теперь терроризм. Тоже начинают с нас. А значит, скоро всех массово так будут называть", – написал Иван Жданов, комментируя релиз ФСБ.

По его мнению, обвинения в терроризме, в частности, нужны спецслужбам, чтобы назначить Навальному большой срок.

Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо,

– предположил Жданов.

Интересно, что раньше российская пропаганда придумала очередную басню и лжет, что статуэтку "двухсотому" вручила украинка Мария Ярун – 40-летняя уроженка Ивано-Франковска. По разным данным, она либо пострадала от взрыва, либо успела скрыться.

Справка. Владлен Татарский – это российский пропагандист, который в прошлом воевал в составе пророссийских сил на Донбассе и в своем блоге рассказывал о войне России в Украине. Татарский оправдывал агрессию России в сторону Украины. Также он заявлял о том, что Россия "всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".

Подрыв пропагандиста Татарского в Петербурге: что известно