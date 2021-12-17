Российский суд лишь подтвердил, что Россия – не посредник, а агрессор для Украины – США

Российский суд подтвердил присутствие вооруженных сил России на оккупированной территории Украины. Таким образом Кремль признал то, что всему цивилизованному миру давно уже известно: Россия – страна-агрессор и сторона конфликта на Донбассе.

Об этом заявило посольство США в Украине. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Россия не является посредником в войне на востоке Украины.

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Заметим, что российский суд впервые официально признал, что военные России воюют против Украины в Донецкой и Луганской областях.

Российский суд подтвердил то, что мы все знаем – российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником,

– говорится в сообщении посольства.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что Россия создала юридический прецедент, который зафиксировал ее статус как сторону международного вооруженного конфликта. По его словам, это решение укрепит позицию Украины в процессах против России в международных судебных инстанциях.

Ранее лидеры стран G7 подчеркнули, что Россия является не посредником, а стороной конфликта на Донбассе. Также они призвали Кремль вывести свои войска с территории Украины.

Ранее депутаты немецкого правительства выразили безоговорочную поддержку суверенитету Украины. Также в Бундестаге назвали Россию агрессором и стороной конфликта на востоке Украины.

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