В России заочно арестовали Коломойского и Боголюбова

Российский суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн нефти.

Бизнесменов обвиняют в том, что вместе с другими участниками в период с декабря 2006 по октябрь 2007 года они присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов. Об этом пишут росСМИ.

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Что известно о деле

Указанная нефть поставлялась по трубопроводам в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта" в Полтавской области.

ПАО "Укртатнафта" – украинская нефтеперерабатывающая компания, один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине. Компания владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге.

В августе 2021 года в России было возбуждено уголовное дело против Игоря Коломойского. Его обвиняют в хищении 4 миллиарда долларов в компании "Татнефть" и создании преступной группировки.

По версии следствия, бизнесмены создали преступную группировку и в декабре 2006 года похитили у Татнефти 4 млрд долларов. Также в 2007 году они отгрузили более 2,2 тысяч тонн сырой нефти, а заплатили всего за 1,4 тысяч тонн.

В 2000-х компания "Татнефть" участвовала в создании Укртатнефти. В 2007 году контроль над ней перешел к Коломойскому.

НАБУ допросило Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело допрос Игоря Коломойского в Киеве. Это происходило в помещении НАБУ, 4 октября.

В сентябре детективы НАБУ провели обыск у Коломойского. Целью обыска было нахождение документации о деятельности ПАО "Укрнафта" по делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен в ценах 2015 года.

Коломойский по делу "Укрнафты" не обвинен, подозрение ему не объявлялось. Само дело касается завладения имуществом и денежными средствами компании.

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