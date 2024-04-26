Об этом 24 Каналу сказал офицер 59 мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, отметив, что в ближайшее время все смогут увидеть, как наши воины уничтожают технику противника.
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ВСУ имеют способ борьбы с "танками-мангалами"
Офицер ВСУ отметил, что российские оккупанты действительно используют некие "передвижные мангалы". Есть определенные сложности с тем, чтобы поразить такой вид бронетехники.
Но мы уже нашли, скажем, механизмы, как с этим бороться, и в ближайшее время это покажем,
– заявил Цехоцкий.
Он рассказал, что 59 ОМПБр сейчас собирает на комплектующие для мастерских, которые постоянно работают над усовершенствованием FPV-дронов, начинением их различными видами взрывчатки, а также на средства РЭБ.
Ведь, заметил он, враг использует очень большое количество дронов – небо практически усеяно различными беспилотными комплексами, и с этим надо бороться.
Все вражеские атаки отбиты
Цехоцкий рассказал, что на Новопавловском направлении оккупанты постоянно штурмуют 2 населенных пункта – Нетайлово и Красногоровку. Накануне противник использовал для этого также бронетехнику.
Был уничтожен БМП-2, поврежден танк Т-72 и еще одна БМП повреждена,
– сказал офицер ВСУ.
А уже утром, добавил он, россияне запустили бронированную ремонтно-эвакуационную машину, чтобы вытащить единицу своей техники, но подорвались на мине.
Поэтому все штурмы оккупантов отражены, наши защитники удерживают позиции.
Потери России: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов стало меньше на 460 тысяч. Также противник теряет много различной техники. В целом наши защитники ликвидировали более 7 тысяч танков и почти 14 тысяч боевых бронированных машин.
- В результате мощных взрывов в Мариупольском районе 24 апреля ранены и ликвидированы немало российских офицеров. Как рассказал советник городского глаовы Мариуполя Петр Андрющенко, был поражен один из бывших пансионатов комбината Ильича.
- Продолжает редеть также Черноморский флот России. Так, 21 апреля в Севастополе был поврежден корабль "Коммуна". Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук отметил, что это достаточно серьезная потеря для врага, ведь судно выполняло серьезные задачи.