Российский танк застрял в канаве и был брошен экипажем
4 марта 2022 , 17:41Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Последний Блокпост"
Российский враг плохо знает, что украинцев, что территорию нашего государства. Оккупант уже 9-й день бродит по нашей стране, попадая в естественные ловушки.
Россия потеряла основной боевой танк
Российский танк Т-72Б3 со всей известной буквой Z застрял в канаве при наступлении на Украину.
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Российский экипаж принял решение покинуть основной боевой танк своей страны.
Российский танк / Фото с телеграм-канала "Последний Блокпост"
Российский танк / Фото с телеграмм-канала "Последний Блокпост"