Российский танк застрял в канаве и был брошен экипажем

4 марта 2022 , 17:41
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Источник:

телеграм-канал "Последний Блокпост"

Российский враг плохо знает, что украинцев, что территорию нашего государства. Оккупант уже 9-й день бродит по нашей стране, попадая в естественные ловушки.

Россия потеряла основной боевой танк

Российский танк Т-72Б3 со всей известной буквой Z застрял в канаве при наступлении на Украину.

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Российский экипаж принял решение покинуть основной боевой танк своей страны.


Российский танк / Фото с телеграм-канала "Последний Блокпост"
Российский танк / Фото с телеграмм-канала "Последний Блокпост"

 

Автор: Михайло Гема