Утром 29 октября неизвестный беспилотник атаковал Российский университет спецназа, который расположен в Чечне. Интересно, что высшее учебное заведение названо в честь российского диктатора Владимира Путина.

О том, что университет атаковали дроны, сообщил сам глава Чечни и марионетка Кремля Рамзан Кадыров. Что известно об университете, который атаковали дроны, – сообщает 24 Канал.

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Что известно об университете в Чечне, который атаковали дроны

Российский университет спецназа, который атаковали дроны, имеет имя российского президента Владимира Путина. Как пишут в открытых источниках, это первое и пока единственное частное учебное заведение в России, где обеспечивают профессиональную подготовку специальных подразделений.

Университет основали 1 августа 2013 года по предложению Кадырова. Тогда приспешник Путина объяснял, что это учебное заведение станет "международным учебным центром сил специального назначения".

Интересно, что сначала университет не носил имени российского диктатора. Его переименовали только в этом году 20 февраля 2024 года. Тогда Кадыров об этом заявил лично и начал восхвалять Путина, в честь которого назвали университет. По словам кремлевской марионетки, "для них не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать это заведение".

Смотрите на карте, где расположен университет

Как сообщили источники 24 Канала, удар дронами по российскому университету спецназа имени Путина в Чечне могли нанести из Дагестана или Ингушетии.