Этот гусеничный вездеход был создан специально для арктических условий. Следовательно, вероятно, после ремонта сможет и в дождливых погодных условиях весны в Украине хорошо служить ВСУ.

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"Витязь" захватили, вероятно, вблизи Авдеевки

Захваченную военную технику оккупантов сняли на видео сами же защитники Украины на одном из направлений. Авторы ролика не указали, где именно бронированный гусеничный вездеход ДТ-10 попал им в руки, однако, вероятно, случилось это вблизи Авдеевки. Такой вывод можно сделать потому, что такая техника поступала на вооружение 200 мотострелковой бригады захватчиков, которая сейчас ведет бои вблизи этого города.

Судя по видео, бронированный гусеничный вездеход ДТ-10 "Витязь" достался военным Украины сломанным. Это сделало невозможным его эвакуацию собственным ходом.

Стоит отметить, что по состоянию на апрель 2023 года – это первая известная машина такого типа, захваченная уцелевшей в ходе российско-украинской войны. Более того, подобная техника попадала в руки Сил обороны в последний раз в марте прошлого года.

Тогда в Харьковской области во время одного из рейдов украинские военные уничтожили один из гусеничных вездеходов.

Военные Украины показали захваченный "Витязь": видео

Что известно о ДТ-10 "Витязь"

ДТ-10 "Витязь" является двухзвенным вездеходом на гусеничном ходу, созданным для работы в сложных условиях. Он был разработан еще в Советском Союзе, а сейчас производится российским Ишимбайским заводом транспортного машиностроения.

Компоновка двухзвенных транспортеров семейства "Витязь" выполнена по прицепной схеме соединения двух сварных герметичных корпусов-звеньев. Его первое звено представляет собой кабину экипажа до 7 человек, оборудованную автономными системами обогрева и вентиляции. Также в нем находится моторно-трансмиссионное отделение и кузов с тентом. Второе же звено может быть выполнено в виде кузова или шасси для монтажа другого оборудования.

Вездеход "Витязь" весит 21 тонну и может транспортировать до 10 тонн груза. При этом одной из его основных задач является перевозка тяжелых грузов в экстремальных погодных условиях в сложной местности, таких как болото, песок или снег.

ДТ-10 оснащен танковым дизельным двигателем В-46 и распространёнными в постсоветских армиях спецмашинами на его шасси. Следует заметить, что двигатель "Витязя" взаимозаменяем с танками Т-72А.