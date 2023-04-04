Цей гусеничний всюдихід був створений спеціально для арктичних умов. А відтак, ймовірно, після ремонту зможе й в дощових погодних умовах весни в Україні добре служити для ЗСУ.

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"Вітязь" захопили, ймовірно, поблизу Авдіївки

Захоплену військову техніку окупантів зняли на відео самі ж захисники України на одному з напрямків. Автори ролика не вказали, де саме броньований гусеничний всюдихід ДТ-10 потрапив їм до рук, однак, ймовірно, трапилося це поблизу Авдіївки. Такого висновку можна дійти тому, що така техніка надходила на озброєння 200 мотострілецької бригади загарбників, яка наразі веде бої поблизу цього міста.

Судячи з відео, броньований гусеничний всюдихід ДТ-10 "Витязь" дістався військовим України зламаним. Це унеможливило його евакуацію власним ходом.

Варто зазначити, що станом на квітень 2023 року – це перша відома машина такого типу, що була захоплена вцілілою в ході російсько-української війни. Ба більше, подібна техніка потрапляла до рук Сил оборони останнього разу аж у березні минулого року.

Тоді на Харківщині під час одного з рейдів українські військові знищили один із гусеничних всюдиходів.

Військові України показали захоплений "Вітязь": відео

Що відомо про ДТ-10 "Витязь"

ДТ-10 "Витязь" є дволанковим всюдиходом на гусеничному ходу, створеним для роботи в складних умовах. Він був розроблений ще в Радянському Союзі, а наразі виготовляється російським Ішимбайським заводом транспортного машинобудування.

Компонування дволанкових транспортерів сімейства "Витязь" виконане за причіпною схемою з’єднання двох зварних герметичних корпусів-ланок. Його перша ланка є кабіною екіпажу до 7 осіб, яка обладнана автономними системами обігріву та вентиляції. Також у ній знаходиться моторно-трансмісійне відділення та кузов із тентом. Друга ж ланка може бути виконана у вигляді кузова або шасі для монтажу іншого обладнання.

Всюдихід "Вітязь" важить 21 тонну та може транспортувати до 10 тонн вантажу. При цьому однією з його основних задач є перевезення важких вантажів в екстремальних погодних умовах у складній місцевості, як-от болото, пісок чи сніг.

ДТ-10 оснащений танковим дизельним двигуном В-46 та розповсюдженими в пострадянських арміях спецмашинами на його шасі. Варто зауважити, що двигун "Вітязя" взаємозамінний з танками Т-72А.