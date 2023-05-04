Сами же жители страны-террористки подняли в соцсетях панику, более того, прогнозируют "тактическое отступление" войск России в Украине. Об этом стало известно с российских страниц в соцсетях и росСМИ, пишет 24 Канал.

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Единственный военкомат на два района Новгородчины

О пожаре, вспыхнувшем вечером среды в Новгородской области, в городе Валдай, сообщил следственный комитет по Новгородской области. Он начался на деревянной пристройке, откуда и перебросился на крышу военкомата.

По данным росСМИ, из-за пожара пострадало не только здание, но и магистральный кабель оптической линии связи. Из-за этого был ограничен доступ к услугам интернета и кабельного телевидения.

Как отметили в комментариях очевидцы пожара, огню понадобилось всего несколько минут, чтобы распространиться по зданию. Однако на место происшествия быстро прибыли пожарные.

В самой России предварительно возгорание же связывают не с поджогом, а с коротким замыканием. Насчет пострадавших информации пока не поступало.

Отметим, что по данным российских СМИ, военкомат в Валдае, расположенный на площади Свободы, 37 – это единственное военное ведомство, работающее на Валдайском и Крестецком районах Новгородчины. Также интересно, что он располагается в 20 километрах от резиденции Путина вблизи Долгих Бородов.

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Кто-то радуется, а кто-то возмущается: реакция в сети

В сети жители России выразили подозрения, что военкомат могли поджечь те россияне, которые не очень хотят становиться в ряды армии и "защищать" родину. Вместе с тем другие комментаторы отметили, что им "страшно", а некоторые радовались такому событию, а возможных поджигателей назвали "народными героями".

Третьи же иронизировали, что 90% россиян "за Володю голосовали и радовались его внешней политике". Теперь они должны пожинать плоды своей деятельности и не должны избегать службы в войсках страны-оккупантки.

Одно дело на машинах и на сумках "зеточки" лепить и как этот деградант Виктор в интернете ссориться, другое дело – от ВСУ получать в грязных окопах,

– отметили в комментариях.

Было ли причиной пожара короткое замыкание или умышленный поджог – будут разбираться российские правоохранители. Следственный комитет России уже приступил к проведению доследственной проверки по признакам уголовного преступления за халатность, из-за чего виновникам грозит три месяца заключения, если это не приведет к особо большому ущербу или смерти.

Однако некоторых россиян столь незначительное наказание не удовлетворяет. Один из комментаторов отметил, что поджог следует расценивать не меньше, чем экстремизм, терроризм и госизмену. А значит, и вместо трех месяцев должно быть пожизненное заключение.