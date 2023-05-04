Самі ж жителі країни-терористки підняли у соцмережах паніку, бо більше, прогнозують "тактичний відступ" військ Росії в Україні. Про це стало відомо з російських сторінок у соцмережах та росЗМІ, пише 24 Канал.

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Єдиний військкомат на два райони Новгородчини

Про пожежу, що спалахнула ввечері середи у Новгородській області, у місті у Валдай, повідомив слідчий комітет по Новгородській області. Вона розпочалася на дерев'яній прибудові, звідки й перекинулася на дах військкомату.

За даними росЗМІ, через пожежу постраждала не лише будівля, а й магістральний кабель оптичної лінії зв'язку. Через це був обмежений доступ до послуг інтернету та кабельного телебачення.

Як зазначили у коментарях очевидці пожежі, вогню знадобилося лише декілька хвилин, щоб поширитися будівлею. Однак на місце події швидко прибули пожежники.

У самій Росії попередньо загоряння ж пов'язують не з підпалом, а з коротким замиканням. Щодо постраждалих інформації поки що не надходило.

Зазначимо, що за даними російських ЗМІ, військкомат у Валдаї, що розташовується на площі Свободи, 37 – це єдине військове відомство, яке працює на Валдайському та Крестецькому районах Новгородчини. Також цікаво, що він розташовується за 20 кілометрів від резиденції Путіна поблизу Довгих Бородів.

У Валдаї загорівся військкомат: відео

Хтось радіє, а хтось – обурюється: реакція у мережі

У мережі мешканці Росії висловили підозри, що військкомат могли підпалити ті росіяни, які не дуже хочуть ставати до лав армії та "захищати" батьківщину. Разом з тим інші коментатори зазначили, що їм "страшно", а деякі раділи такій події, а можливих паліїв назвали "народними героями".

Треті натомість іронізували, що 90% росіян "за Володю голосували і раділи його зовнішній політиці". Тож тепер вони повинні пожинати плоди своєї діяльності та не повинні уникати служби у військах країни-окупантки.

Одна справа на машинах та на сумках "зеточки" ліпити і як цей деградант Віктор в інтернеті сваритися, інша справа – від ЗСУ отримувати в брудних окопах,

– зазначили у коментарях.

Чи було причиною пожежі коротке замикання, чи навмисний підпал – розбиратимуться російські правоохоронці. Слідчий комітет Росії уже розпочав проведення дослідчої перевірки за ознаками кримінального злочину за недбалість, через що винуватцям загрожує три місяці ув'язнення, якщо це не призведе до особливо великої шкоди або смерті.

Однак деяких росіян таке незначне покарання не задовольняє. Один з коментаторів зазначив, що підпал варто розцінювати не менше, ніж екстремізм, тероризм та держзраду. А отже й замість трьох місяців повинно бути пожиттєве ув'язнення.