Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, очень странно, что обещания о безопасности в России не выполняются.
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"Хлопок" в России
Олег Жданов сообщил, что недавно в России произошел пожар на аэродроме "Гостилицы", расположенном в 60 километрах от Санкт-Петербурга. Россияне заявили, что причина возгорания – покрышки.
"Как покрышки могли сами загореться сказать очень сложно. Я думаю, что это, скорее всего, поджог", – объяснил он.
Также военный эксперт рассказал, что неподалеку от Санкт-Петербурга сорвалась и упала опора линий электропередач. Когда ее стали восстанавливать, выяснилось, что на двух соседних опорах тоже есть взрывчатка с детонаторами.
Это точно не Украина, потому что мы не работаем по чужой территории,
– подчеркнул он.
По словам Олега Жданова, россиянам не стоит искоса смотреть на Украину, а следует искать причастных среди своих. Это может быть дело рук участников движения "Свободная Россия" или партизан.
"То же в Брянской области – взрывы железнодорожной дороги", – добавил он.
По его мнению, интересной информации о жизни России становится все больше.
Олег Жданов рассказал, почему в России все чаще раздаются взрывы: смотрите видео
Что не так с безопасностью в России
Олег Жданов отметил, что неспокойно также и в Москве. В частности, речь идет о 2 взрывах в Кремле. Что-то похожее на беспилотник взорвалось над куполом здания, в результате чего произошел пожар.
"В советское время это здание выполняло функцию здания Верховного Совета СССР. Кто там сейчас заседает – не знаю", – объяснил он.
В инциденте россияне обвиняют Украину, впрочем, мы к этому не причастны.
"Сейчас каждый желающий может приобрести эти беспилотники и запускать их в любой точке и в любое место в России", – отметил Жданов.
По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин не на шутку испугался и заявил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и несет за собой административную и уголовную ответственность.
У меня вопрос как военного: "А где же ПВО? А где же те тактические средства? А где "Панцирь С1", который поднимали краном и ставили на крышу админпостроек? Где С-400, расположенная по всей Москве?"
– пошутил военный эксперт.
Жданов поблагодарил людей, которые заботятся о волнениях в России.
Празднование 9 мая с изюминкой
Олег Жданов сообщил, что на видео видно, как Красная площадь украшена к 9 мая.
"Кстати, Мавзолей задрапирован – что-то Путин его не любит, постоянно обходит боком", – отметил он.
Также россияне установили трибуны.
Очень интересно, как собирается российское военное командование обеспечивать безопасность такого мероприятия как парад?
– отметил он.
Тем более, что новости о новом "хлопке" в России происходят все чаще. Среди последних сообщений – падение беспилотника в Коломне.
"Как говорят у нас в Одессе: "А что у нас случилось?" – поинтересовался военный эксперт.
Действительно, очень много странных вещей происходит в России в последнее время.
9 мая в России: главные новости
- В этом году 9 мая в России будет по-настоящему траурным. В более чем 20 российских городах отказались от проведения каких-либо праздничных мероприятий.
- Что говорить о других городах, если и сам Кремль испуган перед 9 мая. Рупор Путина Дмитрий Песков заявил, что власть "готовится к диверсиям".
- Следует отметить, что украинская разведка призвала россиян не идти на парады 9 мая и держаться подальше от военных объектов.