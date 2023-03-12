В воскресенье, 12 марта, российский военный корреспондент с ником "Владлен Татарский" решил в своих социальных сетях поразмышлять над тем, почему российская армия – якобы "вторая в мире" – такая ничтожная. Вместе с тем он сам опроверг нарратив, что путинские военные "не имеют опыта", ведь констатировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе еще с 2014 года. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Тбилиси за 3 дня: как Грузия заигрывала с Россией и почему может получить полномасштабную войну

Кремлевская пропаганда становится все менее последовательной

Очевидно, следовать методичкам российским военкорам – то есть рассказывать, что "все хорошо" – с каждым днем все труднее и труднее, ведь оккупанты терпят поражение на поле боя. Потому и приходится говорить правду "с надеждой, что кто-то ее услышит".

Мне нравится, когда в России кто-то говорит о "восьмилетнем боевом опыте украинской армии"… Тысячи российских офицеров прошли через Донбасс, но 99% процентов из них занимались чем угодно, но не приобретением боевого опыта. Поэтому не слушайте никого о "восьмилетнем боевом опыте". Никто не мешал нам его получать,

– говорится в сообщении кремлевского журналиста.

Кроме того, там отмечено, что "ни для кого не секрет", что с начала формирования корпусов так называемой "народной милиции квазиреспублик" на Донетчину и Луганщину приезжали "советники" из Кремля. Как отметил пропагандист, они занимали командные должности от батальонного до высокого уровня еще с октября 2014 года.

То есть такой себе военкор "Владлен Татарский" сам признал, что российские войска были на Донбассе до 24 февраля 2022 года. А рассказы о том, что "их там нет", являются баснями путинской пропаганды.

Смотрите также 1,5-тонная управляемая бомба УПАБ-1500В России: можно ли ее сбить и каким областям грозит

Вывод из этого очень прост и многим уже давно очевиден: кремлевская пропагандистская машина завралась; она не способна создавать целостную, последовательную и идеологически правильную "картинку". Поэтому неудивительно, что случаются такие "эксцессы", когда одни псевдожурналисты на федеральном телевидении говорят, что "их там нет", а другие – "они там были и есть".

Российская ИПСО работает: следует быть осторожным

К этой теме в который раз вспомним, что следует тщательно проверять источники информации, чтобы не стать жертвой российских информационно-психологических атак. Иногда вражескую пропаганду легко рассмотреть – как в случае с "Владленом Татарским", а иногда – нет.

Скажем, украинцы недавно распространяли стихотворение якобы Тараса Шевченко в своих социальных сетях, однако впоследствии оказалось, что эту "поэзию" про "м*ск*ля-ск*тину" написал никакой не Шевченко, а кремлевский пропагандист.

Собственно, автор произведения – проповедник "русского мира" Ян Таксюр. Он ярый противник Православной церкви Украины, а также в марте 2022 года его задержали за обвинение в госизмене.



Как не поддаваться на ИПСО России / Картинка 24 Канала