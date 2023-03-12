У неділю, 12 березня, російський воєнний кореспондент з ніком "Владлен Татарский" вирішив у своїх соціальних мережах порозмірковувати над тим, чому російська армія – начебто "друга у світі" – така нікчемна. Разом з тим він сам спростував наратив про те, що путінські військові "не мають досвіду", адже констатував, що вони брали участь в бойових діях на Донбасі ще з 2014 року. Про це інформує 24 Канал.

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Кремлівська пропаганда стає все менш послідовною

Вочевидь, дотримуватись методичок російським воєнкорам – себто розповідати, що "всьо харашо" – з кожним днем все важче й важче, адже окупанти зазнають поразок на полі бою. Тому й доводиться говорити правду "з надією, що хтось її почує".

Мені подобається, коли у Росії хтось говорить про "восьмирічний бойовий досвід української армії"… Тисячі російських офіцерів пройшли через Донбас, але 99% відсотків з них займалися чим завгодно, але не придбанням бойового досвіду. Тому не слухайте нікого про "восьмирічний бойовий досвід". Ніхто не заважав нам його отримувати,

– йдеться в повідомленні кремлівського журналіста.

Окрім того, там зазначено, що "ні для кого не секрет", що з початку формування корпусів так званої "народної міліції квазіреспублік" на Донеччину й Луганщину приїжджали "радники" з Кремля. Як зазначив сам пропагандист, вони обіймали командні посади від батальйонного до високого рівня ще від жовтня 2014 року.

Себто такий собі воєнкор "Владлен Татарский" сам визнав, що російські війська були на Донбасі до 24 лютого 2022 року. А розповіді про те, що "їх там немає" є байками путінської пропаганди.

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Висновок з цього дуже простий та багато кому уже давно очевидний: кремлівська пропагандистська машина забрехалася; вона не здатна створювати цілісну, послідовну та ідеологічно правильну "картинку". Тому й не дивно, що стаються такі "ексцеси", коли одні псевдожурналісти на федеральному телебаченні кажуть, що "їх там нєт", а інші – "вони там були і є".

Російське ІПСО працює: слід бути обачним

До цієї теми вкотре згадаємо, що варто ретельно перевіряти джерела інформації, аби не стати жертвою російських інформаційно-психологічних атак. Інколи ворожу пропаганду легко розгледіти – як у випадку з "Владленом Татарским", – а інколи – ні.

Скажімо, українці не так давно поширювали вірш нібито Тараса Шевченка у своїх соціальних мережах, однак згодом виявилося, що цю "поезію" про "м*ск*ля-ск*тину" написав ніякий не Шевченко, а кремлівський пропагандист.

Власне, автор твору – проповідник "русского міра" Ян Таксюр. Він є затятим противником Православної церкви України, а також у березні 2022 року його затримали за звинувачення у держзраді.



Як не піддаватися на ІПСО Росії / Картинка 24 Каналу