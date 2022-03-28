Грузовик вооруженных сил России 28 марта врезался в легковую машину на въезде в Мозырь в Беларуси.

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Техника оккупантов вызвала аварию в Беларуси

ДТП произошло примерно в 15:40. По предварительной информации, грузовик россиян с опознавательным знаком V врезался в легковой автомобиль на трассе Р-31 на въезде в Мозырь со стороны Йельска.

Состояние машины можно оценить по фотографиям. Автомобиль не подлежит восстановлению. О состоянии водителя пока ничего не известно.

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ДТП с захватчиками в Сумской области

В Сумской области произошла ужасная авария с участием российских захватчиков . Оккупанты на своем военном транспорте наехали на семью. В результате ДТП 15-летний парень получил травмы, а его отец, к сожалению, скончался в больнице.