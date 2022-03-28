Вантажівка збройних сил Росії 28 березня врізалася у легкову машину на в'їзді до Мозиря, що у Білорусі.

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Техніка окупантів спричинила аварію в Білорусі

ДТП трапилася приблизно о 15:40. За попередньою інформацією, вантажівка росіян із розпізнавальним знаком V врізалася у легковий автомобіль на трасі Р-31 на в'їзді до Мозиря зі сторони Єльська.

Стан машини можна оцінити за фотографіями. Автівка не підлягає відновленню. Про стан водія поки нічого не відомо.

Російська військова техніка спричинила ДТП у Білорусі: дивіться відео

ДТП зі загарбниками на Сумщині

У Сумській області сталася жахлива аварія за участю російських загарбників. Окупанти на своєму військовому транспорті наїхали на родину. Внаслідок ДТП 15-річний хлопець отримав травми, а його батько, на жаль, помер у лікарні.

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