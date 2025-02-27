Российский военный признался в казни раненого украинского военнопленного на Курщине

Российский военный 810 бригады морской пехоты признался в казни украинского военнопленного. По словам самого оккупанта, это произошло 21 декабря 2024 в Курской области России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что видео, на котором военный признается в содеянном, журналисты получили от правоохранителей.

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Россиянин признался, что убил пленного

Россиянин рассказал, что в декабре 2024 года они взяли в плен двух украинских военных.

Привязал его к дереву, повел в эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен, в ногу обломком от квадрокоптера,

– говорит он на видео.

По словам российского военного, после этого он связался с командиром 2-го взвода: он приказал застрелить военнослужащего, у которого был обломок в ноге.

После этого я застрелил военнослужащего. Вину признаю, готов нести наказание, предусмотренное законом,

– сказал россиянин.

Следует отметить, что, по информации следствия, во время убийства украинский пленный лежал в беспомощном состоянии – с завязанными за спиной руками и лицом к земле.