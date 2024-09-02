Историю оккупанта рассказал Единый центр приема обращений военнослужащих России по сдаче в плен, который занимается проектом "Хочу жить".

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Россиянин раскритиковал действия командования

Лейтенант Токмаков Андрей Константинович с позывным "Фосфор" задал российскому командованию "неудобные вопросы". В видео он в частности удивляется, почему украинскую армию на Курщине встретили срочники, пока его подразделение занимается "непонятно чем в Харьковской области без поддержки авиации и артиллерии и еще и неся большие потери".

Два месяца уже стоим на территории Харьковской области. Какие задачи выполняем – непонятно... Мы с ребятами говорим, на**й нам эта Харьковская область? Чего мы здесь стоим? Отправьте нас на территорию своей страны, защищать ее,

– сказал россиянин.

Токмаков также призвал других офицеров задавать неудобные вопросы командованию. После этого военный "исчез". Его сослуживец сообщил, что Андрея из-за конфликта с командиром отправили на штурм и больше никаких известий о нем нет.

Ответить на вопрос Андрея можем мы. Дело в том, что Россия ведет против Украины преступную захватническую войну. Ее нынешнее руководство готово жертвовать всем, чтобы захватить еще один кусок чужой земли, но не способно защитить свою,

– написали авторы проекта "Хочу жить".

Российских военных призвали задавать неудобные вопросы командованию, или сразу сдаваться в плен.

К слову, ранее стало известно, что двое военнослужащих российской армии сдались украинским военным после того, как им в руки попали листовки с контактами проекта "Хочу жить".