Історію окупанта розповів Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців Росії щодо здачі в полон, який займається проєктом "Хочу жити".

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Росіянин розкритикував дії командування

Лейтенант Токмаков Андрєй Костянтинович із позивним "Фосфор" поставив російському командуванню "незручні запитання". У відео він зокрема дивується, чому українську армію на Курщині зустріли строковики, поки його підрозділ займається "незрозуміло чим у Харківській області без підтримки авіації та артилерії та ще й зазнаючи великих втрат".

Два місяці вже стоїмо на території Харківської області. Які завдання виконуємо – незрозуміло… Ми з хлопцями говоримо, на**й нам ця Харківська область? Чого ми тут стоїмо? Відправте нас на територію своєї країни, захищати її,

– сказав росіянин.

Токмаков також закликав інших офіцерів ставити незручні запитання командуванню. Після цього військовий "зник". Його товариш по службі повідомив, що Андрєя через конфлікт з командиром відправили на штурм і більше жодних звісток про нього немає.

Відповісти на запитання Андрія можемо ми. Справа в тому, що Росія веде проти України злочинну загарбницьку війну. Її нинішнє керівництво готове жертвувати всім, щоб захопити ще один шматок чужої землі, але не здатне захистити свою,

– написали автори проєкту "Хочу жити".

Російських військових закликали ставити незручні питання командуванню, або одразу здаватися в полон.

До слова, раніше стало відомо, що двоє військовослужбовців російської армії здалися українським військовим після того, як їм до рук потрапили листівки з контактами проєкту "Хочу жити".