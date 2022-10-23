Путину бы – да и в уши: оккупант не жалеет ругани для российских властей

Российских военных на войне их же командование классифицирует как "живое мясо". Оккупанты понемногу начинают осознавать это и комментируют такие действия.

Оккупант рассказал об отношении захватчиков к властям РФ

Так, российские захватчики критикуют свою власть. Об этом свидетельствуют новые разговоры, перехваченные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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Один из военных рассказал матери об отношении оккупантов к властям РФ. По его словам, у представителей Кремля недостаточно ума. Он также заявил, что военных бросили умирать.

В разговоре мать рассказывает своему сыну о том, как воевать против Украины забирают сыновей ее подруг.

Как меня бесит это тупое правительство! Он такой тупой! Просто я в шоке,

– комментирует слова матери оккупант.

На это женщина ему отвечает, что "по телефону ничего не надо говорить". Сын говорит, что не боится говорить против власти, и ему безразлично, если попадет в тюрьму, "все равно не нравится".

Он также жалуется на то, что РФ "отдала" Украине Изюм, в боях за который полегли 20 000 оккупантов.

Оккупант не жалеет ругани для российских властей: слушайте аудио

Российские "мобики" на Донбассе в панике

У российских "мобиков" на Донбассе началась паника, поскольку только что мобилизованных россиян бросают в самое пекло, где их в земельные удобрения превращают ВСУ. Об этом свидетельствует телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

Оккупанты, которые сейчас "стоят" в Донецкой области, массово звонят своим родным, умоляя вытащить их с войны любой ценой.

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