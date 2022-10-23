Окупант розповів про ставлення окупантів до влади РФ

Так, російські загарбники критикують свою владу. Про це свідчать нові розмови, перехоплені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Дивіться також Одноразові воїни: ЗСУ показали неякісні пластини з бронежилетів окупантів

Один із військових розповів матері про ставлення окупантів до влади РФ. За його словами, у представників Кремля недостатньо розуму. Він також заявив, що військових покинули помирати.

У розмові мати розповідає своєму синові про те, як воювати проти України забирають синів її подруг.

Як мене бісить цей тупий уряд! Він такий тупий! Просто я в шоці,

— коментує слова матері окупант.

На це жінка йому відповідає, що "телефоном нічого не треба казати". Син каже, що не боїться говорити проти влади, і йому байдуже, якщо потрапить до в'язниці, "все одно не подобається".

Він також скаржиться на те, що РФ "віддала" Україні Ізюм, у боях за який полягли 20 000 окупантів.

Окупант не шкодує лайки для російської влади: слухайте аудіо

Російські "мобіки" на Донбасі у паніці

У російських "мобіків" на Донбасі почалася паніка, оскільки щойно мобілізованих росіян кидають у саме пекло, де їх на земельні добрива перетворюють ЗСУ. Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

Окупанти, які зараз "стоять" на Донеччині масово телефонують своїм рідним, благаючи витягнути їх з війни за будь-яку ціну.