Російські "мобіки" на Донбасі у паніці

Так, у російських "мобіків" на Донбасі почалася паніка, оскільки щойно мобілізованих росіян кидають у саме пекло, де їх на земельні добрива перетворюють Збройні Сили України. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

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Окупанти, які зараз "стоять" на Донеччині масово телефонують своїм рідним, благаючи витягнути їх з війни за будь-яку ціну. СБУ перехопила декілька подібних розмов.

Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза. Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тысяч ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел – 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто,

– скаржиться дружині один із загарбників.

Інший загарбник закликає не обмежуватися чиновниками місцевого рівня і звертатися до президента Росії, який розв'язав цю війну, або до його помічників. Він обурився, чому їх відправляють, якщо вони повинні сидіти в обороні.

У російських "мобіків" на Донбасі почалася паніка: слухайте аудіо

Як врятуватися окупантам

В СБУ нагадали, що для тих окупантів, які хочуть зберегти життя, є спеціально створені для цього номери телефонів:

+380665803498

+380931192984

У відомстві закликали ділитися цими контактами зі своїми знайомими в Росії. Адже чим більше росіян здасться в полон, то швидше закінчиться війна.